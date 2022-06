La partita su Bremer è ancora aperta. Secondo Tuttosport , infatti, il Milan avrebbe avviato i colloqui per Botman ma non avrebbe mollato la presa con gli agenti del brasiliano. L' Inter è ancora in pole per il difensore e cerca un'intesa con il Torino , ma le pretendenti sanno che la strada da percorrere è offrire di più a Cairo per il cartellino.

Il fatto che Inzaghi ritenga Bastoni incedibile è un fattore in più da considerare perché l'Inter deve comunque equilibrare la possibile entrata con un'uscita. Il Tottenham che ha in Bastoni un obiettivo, pensa anche a Bremer come alternativa e ha mosso le prime pedine. "Le cifre che vengono evocate oscillano tra i 30 e i 40 milioni, con un consueto balletto tra cash, bonus, percentuali in caso di rivendita - si legge sul quotidiano -. Uno scenario che può permettere a Cairo e Vagnati di giocarsi sempre meglio la partita, con negli occhi non tanto l’inserimento di una contropartita (Pinamonti o Dimarco , sul binario nerazzurro; in chiave Milan, un rinnovo del prestito di Pobega ma stavolta con diritto di riscatto?), quanto con il desiderio di confezionare una cessione, quella appunto di Bremer, il più possibile... pura. Per soldi. Possibilmente, dai 40 milioni in su".