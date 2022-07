Dopo aver definito la cessione di De Ligt al Bayern Monaco, la Juventus è pronta a sfidare in maniera decisiva l'Inter per Bremer. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza bianconera è pronta ad inserirsi con decisione nella trattativa per il difensore brasiliano del Torino: la Juve avrebbe il difensore Gatti e il centrocampista Ranochia da inserire come contropartite tecniche.