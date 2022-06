Anche il Tottenham si sarebbe iscritto alla corsa per Gleison Bremer. Secondo quanto riferiscono in Inghilterra, voci rilanciate oggi da Tuttosport, gli Spurs sarebbero pronti a mettere sul piatto circa 50 milioni di euro per il centrale brasiliano. Conte avrebbe messo gli occhi su Bremer come alternativa a Alessandro Bastoni, il primo nome della sua lista per rinforzare la difesa. "Parimenti, si sa che l’Inter ha già una sorta di preaccordo col granata. Da trovare, invece, è l’intesa con Cairo, che chiede assai più di 30 milioni (e Marotta sinora ne ha offerti ben di meno). Anche il Milan è in corsa, in Italia. Il Torino punta a un’asta", si legge.