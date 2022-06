Cedere Bremer è una necessità per il Torino. Ne scrive oggi Tuttosport, secondo cui il difensore ha l'intesa con l'Inter e i proventi della cessione saranno quelli con cui i granata faranno mercato. "Il dt granata non dispera di cederlo a una società che possa pagare più dei nerazzurri il cartellino del giocatore. Vagnati ha così fatto un nuovo giro d’orizzonte per confrontarsi con il Chelsea - si parla pure del Tottenham, ma l’indiscrezione non ha trovato particolari conferme - per verificare se ci fossero offerte in grado di orientare la scelta di Bremer, di suo pronto a trasferirsi alla corte di Simone Inzaghi", riporta il quotidiano.