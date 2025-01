Punto della situazione sugli infortunati in casa Inter oggi su Tuttosport. Ieri Bisseck ha lavorato a parte, mentre Pavard è recuperato per la panchina. In difesa, come "braccetto", dovrebbe quindi esserci a destra il jolly Darmian, mentre Carlos Augusto darà un cambio a Bastoni o Dimarco. Asllani giocherà in regia al posto di Calhanoglu, mentre Thuram si affiancherà a Lautaro in attacco.