Il vertice di mercato tra Simone Inzaghi, Steven Zhang, Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin è il tema principale della pagina dedicata all'Inter da Tuttosport. Secondo quanto riportato dal quotidiano, verrà fatto di tutto per trattenere Lautaro Martinez. Il "Big" in uscita potrebbe essere Denzel Dumfries o Alessandro Bastoni, che piace a Tottenham, Arsenal e ai due club di Manchester. Il suo eventuale addio verrà compensato con l'arrivo di Gleison Bremer.