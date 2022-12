L'Inter impatta 1-1 a Siviglia contro il Betis. "Partita ruvida e non particolarmente emozionante a Siviglia - sottolinea Tuttosport -. Nel primo tempo non succede praticamente nulla. I padroni di casa si fanno vedere solo con due conclusioni dalla distanza di Moreno, l'Inter tira in porta la prima volta solo al 40’, ma Bravo non ha problemi sul tentativo di Calhanoglu.