Nicolò Bertola era ieri sera l'osservato speciale in casa Inter durante la gara che ha visto impegnata l'Italia Under 21 contro l'Irlanda. Ha fatto il suo esordio da titolare in una gara ufficiale dopo aver giocato in estate nel torneo di Tolone e ha sfoderato una prestazione da migliore in campo.

Una conferma ulteriore per gli osservatori nerazzurri, dopo l'ottimo avvio in Serie B con lo Spezia. Il giocatore, compagno di squadra di Francesco Pio Esposito nel club e tra gli azzurrini, ha il contratto in scadenza nel 2025. Lo Spezia ha proposto il rinnovo al suo agente, Tullio Tinti, ma potrebbe cedere il ragazzo a gennaio per poter monetizzare, qualora non dovesse riuscire ad accordarsi per il prolungamento.

La soluzione potrebbe essere quella trovata dagli spezzini per Kouda, ceduto al Parma per 4,5 milioni per Colak e lasciato in prestito fino a giugno in Liguria per poter crescere. L'Inter fece lo stesso anni fa con Bastoni lasciandolo per un anno proprio al Parma.