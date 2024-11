Inter e Spezia continuano a dialogare per Nicolò Bertola. Al momento, si legge su Tuttosport, per i nerazzurri non è una priorità. Proseguono i contatti tra Baccin, vice ds dell'Inter, e Melissano, ds dei liguri. Lo Spezia ha proposto un prolungamento con ingaggio da circa 350mila euro in B che salirebbe a 550 con bonus in caso di promozione, per i prossimi quattro anni.

Se non firmerà Bertola sarà però libero a parametro zero. La decisione arriverà in ogni caso probabilmente a fine dicembre. Nel caso in cui l'operazione dovesse andare a dama, i nerazzurri potrebbero anche lasciare per un altro anno il difensore a La Spezia. Bologna, Torino e altri club sono alla finestra. Ad oggi la previsione è che termini la stagione dove l'ha cominciata, con gli spezzini.