Non tenendo conto di Zielinski e Taremi, colpi dell'Inter già messi in ghiaccio, il mercato dei campioni d'Italia "partirà dal portiere da affiancare a Sommer". A fare un punto della situazione 'estremo difensore' è Tuttosport che su Audero ricorda: i nerazzurri vantano un "diritto di riscatto fissato a 7 milioni da esercitare con la Sampdoria entro metà giugno". L'italoindonesiano non è tagliato fuori dalla corsa, "ma è un piano 'B'".

Col passare dei giorni la lista dei giocatori per mettere in pratica il 'piano A' si allunga: il preferito resta Bento dell’Athletico Paranaense, ma il costo di 20 milioni difficilmente trattabili fa correre il forte rischio di un’asta con i ricchi club europei. "Puttosto - si legge sul quotidiano torinese -, pensando anche a formule in stile Frattesi - prestito oneroso 'pagabile' con un giovane e obbligo di riscatto -, l’Inter sta valutando due profili in Serie A: Josep Martinez del Genoa e Maduka Okoye dell’Udinese". Lo spagnolo piace molto a Inzaghi, il Genoa lo valuta molto, più di 20 milioni, il contratto in scadenza nel 2025 funge da assist per Marotta. A favore del bianconero invece, che ha un lungo contratto con l'Udinese, gioca il costo del cartellino che si aggira intorno ai 12 milioni.

"Insomma, per entrambi è possibile che serva un'offerta totale intorno ai 15 milioni che potrebbe però essere abbattuta con l'inserimento di una contropartita. Al Genoa piacciono Zanotti e i due fratelli Esposito, Sebastiano e Francesco Pio".