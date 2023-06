Il Torino tenta l'inserimento per Raoul Bellanova. L'Inter ha deciso di non riscattarlo, ma sta dialogando con il Cagliari per acquistarlo comunque a cifre inferiori ai 7 milioni che servivano per esercitare l'opzione. I granata, però, hanno offerto proprio 7 milioni più due di bonus "difficili", suddivisi in rate pluriennali. Oggi ci saranno nuove trattative con i sardi, ma secondo Tuttosport il ds torinese Vagnati vorrebbe chiudere l'operazione a breve.