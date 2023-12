Nell'Inter che si avvicina alla sfida di sabato contro l'Udinese dovrebbe tornare oggi in gruppo Alessandro Bastoni, che ieri ha svolto lavoro personalizzato e che dovrebbe partire in panchina. In programma mezz'ora nel finale per poi scendere in campo da titolare con la Real Sociedad.

Ancora personalizzato per Pavard, che punta a Lazio-Inter del 17 dicembre. Inzaghi dovrà capire come gestire le energie tra la difesa e la fascia destra, non avendo Dumfries e con Darmian che potrà coprire solo una zona tra "braccetto" e quinto di centrocampo. Potrebbe adattare Carlos Augusto o Frattesi, visto che Cuadrado non ha 90' nelle gambe.