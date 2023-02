Tuttosport si focalizza sul rinnovo di Alessandro Bastoni . C'è la volontà del giocatore, c'è anche quella del club. "Il problema però è che si aspetta un trattamento economico consono al suo valore in campo - si legge riguardo alla posizione del calciatore -. Lato società ovviamente c’è apertura al dialogo, anzi, è giusto sottolineare come la dirigenza interista si auspichi di trovare in tempi relativamente brevi un accordo col giocatore, ma ad oggi quanto proposto non soddisfa il difensore".

Un'estate fa, sottolinea il quotidiano, Bastoni aveva esternato la volontà di restare nonostante le voci di cessione all'estero. Cominciata l'annata con qualche errore, è oggi tornato su buoni livelli, ma ha capito di poter essere sacrificato sull'altare del bilancio e questo lo ha posto in una posizione simile a quella di Skriniar: "se posso essere il pezzo pregiato che finanzia il mercato nerazzurro, nel momento in cui resto a Milano (per mio volere, ma pure perché nessuno ha assecondato le tue pretese pecuniarie) non puoi esigere che sia io ad assecondare in tutto e per tutto la tua proposta in fase di negoziazione", è il pensiero di Bastoni riassunto dalle colonne di Tuttosport.

"Con la proposta giusta - si legge ancora - si chiude l'accordo immediatamente. Ma se ciò non dovesse avvenire e si tirasse troppo la corda, l’Inter rischierebbe davvero di andare incontro ad un film già tristemente visto".