Nicolò Barella si è sottoposto nella giornata di ieri all'intervento endoscopico ai seni paranasali per sinusite, presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Come evidenzia TuttoSport, intervento perfettamente riuscito. Il centrocampista nerazzurro tornerà in gruppo nella prossima settimana. Entro la mezzanotte di oggi verrà consegnata la lista Champions. I posti disponibili sono 23: i due esclusi dovrebbero essere Correa e Buchanan, conclude il quotidiano torinese.