Una volta finita la sessione estiva del calciomercato, l'Inter si concentrerà sui primi colloqui per i rinnovi di contratto. In primis, secondo Tuttosport, quello di Nicolò Barella, il cui accordo scadrà nel 2026. "Una trattativa - si legge - per allontanare una situazione rischiosa: arrivare al termine della stagione con un calciatore così importante con appena due anni al termine del contratto".

Il Newcastle ha puntato sull'azzurro prima di andare su Tonali. In precedenza avevano chiesto informazioni Liverpool e PSG. "Finora il calciatore sardo ha sempre respinto al mittente queste offerte d’accordo con l’Inter che lo considera fondamentale. Non a caso è il nuovo vice-capitano alle spalle di Lautaro (altro giocatore che potrebbe presto discutere un rinnovo, come Dimarco: tutti in scadenza nel 2026)", riporta ancora Tuttosport, che sottolinea come anche in occasione dell'ultimo rinnovo ufficializzato a novembre 2021 si cominciò a parlare con largo anticipo rispetto a una scadenza fissata al 30 giugno 2024.​​​​​​​