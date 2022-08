Tuttosport analizza la situazione di Barcellona e Bayern Monaco , due delle tre avversarie del girone di Champions dell' Inter . "I pochi punti interrogativi della rosa a disposizione dell’ex regista blaugrana riguardano la difesa e in maniera particolare le fasce: a destra manca un terzino di ruolo (Sergiño Dest non entra nei piani di Xavi), mentre a sinistra Jordi Alba comincia a non reggere più il peso di una stagione intera - riporta il quotidiano -. Imbarazzo della scelta, invece, sia a metà campo che in attacco dove l’unica incognita è legata al completo recupero di Ansu Fati che ha già fatto capire che se gli infortuni lo rispetteranno, è pronto a diventare uno dei calciatori più forti del vecchio continente. E se l’anno scorso il problema principale erano i gol, l’arrivo di un certo Robert Lewandowski dovrebbe averlo risolto".

Per contro, il polacco non è più al Bayern ma i tedeschi hanno in Mané, Sané, Gnabry, Coman, Muller altre armi per far male e hanno già segnato un sacco di reti.