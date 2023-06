L'asse Chelsea-Inter continua ad essere molto caldo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, i dirigenti nerazzurri non solo stanno ragionando su quale strada affrontare per arrivare a Lukaku (si ipotizza il prestito con obbligo di riscatto attorno ai 40 milioni anche se da via della Liberazione non vorrebbero arrivare a tanto), ma complice il viaggio in Inghilterra di Piero Ausilio per l'affare Onana-Manchester United parleranno probabilmente coi colleghi del Chelsea. "La sensazione è che Ausilio si trovi in Inghilterra proprio per Onana, ma un contatto col Chelsea ci sarà, anche perché andrà definito l'affare Azpilicueta: lo spagnolo dovrebbe liberarsi dai Blues e firmare poi un biennale", si legge.

Nel frattempo l'idea è quella di fare cassa con gli addii di Brozovic e altre pedine: "Gosens (Union Berlino), Dumfries e alcuni giovani fuori dal progetto", oltre a Onana, ma per non meno di 50 milioni di euro.