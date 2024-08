Tra il difensore in più e un attaccante in più, Simone Inzaghi vota per la seconda ipotesi. L'infortunio di Taremi ha fatto suonare l'allarme, come scrive Tuttosport. Anche perché Arnautovic ha avuto diversi guai fisici nella scorsa stagione e sia Thuram che Lautaro sono tornati (nel caso dell'argentino non ancora) più tardi dalle vacanze rispetto al resto del gruppo a causa degli impegni con le nazionali.

In avanti, si legge sul quotidiano, potrebbe tornare l'ipotesi Pinamonti, finora sempre scartata, anche per via della possibilità di iscrivere il giocatore nelle liste come elemento del vivaio nerazzurro. Le controindicazioni sono le caratteristiche del giocatore (sarebbe un'altra prima punta) e la voglia di Pinamonti di andare a giocare, cosa che all'Inter non accadrebbe.