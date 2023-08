Con Lautaro Martinez che ha già dimostrato nella prima di campionato di che pasta è fatto, la grande attesa è per Marcus Thuram e per tutti gli altri. "Inzaghi è orientato a rinnovare la fiducia al francese nonostante l’ottimo impatto di Arnautovic nella mezzora finale con il Monza - si legge oggi su Tuttosport -. Per questo c’era aria di ballottaggio, ma Inzaghi conferma ancora Thuram".

Il francese "non ha segnato nelle amichevoli estive, ma ha messo in mostra buone giocate col Monza. Manca la rete, però". Servirà tempo per l'assemblaggio, come riporta ancora il quotidiano. "I numeri ci sono - si legge ancora -. Nello scorso campionato tutti gli attuali compagni di reparto dell’argentino sono andati in doppia cifra: Sanchez ha firmato 14 centri in Ligue 1, Thuram 13 in Bundesliga, Arnautovic 10 in Serie A. L’Inter ha bisogno di ritrovare queste statistiche nei prossimi mesi per non lasciare Lautaro troppo solo nella parte di trascinatore nei pressi della porta avversaria".