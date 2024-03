Simone Inzaghi cambierà un solo titolare rispetto alla sfida di andata contro l'Atletico Madrid. Sarà presumibilmente Denzel Dumfries al posto di Matteo Darmian.

Una scelta, secondo Tuttosport, data da quanto si è visto all'andata quando Samuel Lino creò diversi grattacapi proprio a Darmian ma andò poi in difficoltà una volta entrato in campo l'olandese, fisicamente più esuberante. In più, pensando anche ai possibili supplementari, Inzaghi si terrebbe in panchina un giocatore che può dare fiato a Dimarco in assenza di Carlos Augusto.