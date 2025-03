Il bg match di domani tra Atalanta e Inter sarà anche l'occasione per vedere all'opera le migliori coppie d'attacco del campionato. Da una parte Mateo Retegui (a quota 22 gol) e Ademola Lookman (a 13), dall'altra Marcus Thuram (sempre a 13) e Lautaro Martinez (a 10), col la grande differenza che i due interisti non sono mai andati sul dischetto in caso di rigore.

Tuttosport si concentra sul duello a distanza tra gli attaccanti, sottolineando che nei numeri di quest'annata la coppia di Gasperini si fa preferire per gol totali a quella di Inzaghi: Retegui-Lookman ne contano 35, la ThuLa 23. A seguire Kean-Gudmundson a 20 (15+5), Lucca-Thauvin a 18 (10+8) e Castellanos-Zaccagni a 17 (9-8). Tenendo contro delle coppe, quindi di Champions League, Coppa Italia, Supercoppa italiana e Supercoppa europea, allora Retegui sale a 25 e Lookman a 18, per un totale di 43, mentre Thuram arriva a 16 e Lautaro a 17 per una somma di 33 gol complessivi.