Kristijan Asllani e l'Inter sembrano sempre più vicini. E' infatti in programma per oggi un meeting che secondo Tuttosport potrebbe risultare "potenzialmente risolutivo", tra i vertici nerazzurri e quelli dell'Empoli. Manca ancora l'intesa tra i club, Corsi chiede una quindicina di milioni di euro oppure dodici più il prestito di Satriano. L'Inter è ferma a dieci più l'uruguaiano, ritenuto incedibile in via definitiva se non davanti a offerte da venti milioni in su. Toccherà anche allo stesso Satriano valutare l'ipotesi toscana per il futuro.