Nella trattativa che sta per portare Kristjan Asllani all'Inter uno dei tasselli determinanti è Martin Satriano, che dovrebbe passare in prestito all'Empoli. Come riporta Tuttosport "su di lui, dopo le ottime prestazioni in Francia col Brest, ci sono club italiani e stranieri. Ergo: il ragazzo, che ora è in vacanza e comunque ha già preso informazioni sugli azzurri, prima di dare una risposta definitiva (oggi nuovi contatti, la predisposizione per accettare c’è) vuole comunque analizzare bene tutte le opzioni a sua disposizione e capire bene il progetto toscano".