Novità di formazione questa sera all'Allianz Stadium per l'Inter, rispetto all'ultima gara contro la Fiorentina. Torneranno, scrive Tuttosport, Handanovic tra i pali e Asllani a centrocampo. Una grande chance per il giocatore albanese. In attacco il ballottaggio Dzeko-Lukaku, in difesa D'Ambrosio potrebbe giocare con Acerbi e Bastoni, ma occhio anche a De Vrij. A sinistra torna Dimarco, a destra Bellanova è un'opzione dopo la buona prova in campionato.