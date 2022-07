Tutti pazzi per Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese arrivato dall'Empoli ha già impressionato nelle prime uscite della stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il classe 2002 può diventare un jolly prezioso per Inzaghi a centrocampo sia nel 3-5-2 che nel 3-4-2-1 in coppia davanti alla difesa con Brozovic, modulo sul quale il tecnico nerazzurro sta lavorando per creare un'alternativa tattica da utilizzare in stagione anche a partita in corso.