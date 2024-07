Lo sbarco a Milano di Mehdi Taremi, arrivato per tappare il buco in rosa generato dall'addio di Alexis Sanchez ma per caratteristiche molto più simile a Marko Arnautovic, potrebbe spingere l'austriaco a salutare l'Inter. Come ricorda Tuttosport, infatti, l'austriaco "è un diesel" che per rendere al meglio ha bisogno di giocare con continuità, ma dopo l'arrivo dell'iraniano la continuità non può essere garantita. "Facile pensare che l’argomento sarà trattato direttamente dai dirigenti con l’interessato per capire se le certezze incrollabili del giocatore, messe di fronte alla nuova realtà, possano venire meno", scrive TS.

Adesso Inzaghi ha necessità di completare l’attacco con una punta in grado di saltare l’uomo e che possa essere funzionale alla possibile novità del 3-4-1-2 (magari in corsa), ma per qualsiasi tipo di operazione servirebbe anche l'uscita dell'ex Bologna. Il preferito resta Albert Gudmundsson, sul quale resta comunque la preoccupazione per il processo in Islanda.