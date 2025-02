Un fine settimana nero per gli arbitri si chiude con altre polemiche per Inter-Fiorentina, come sottolinea oggi Tuttosport. Il gol dei nerazzurri nasce da un corner che non c'era, mentre il rigore per la Viola sembra (si legge) figlio di una compensazione per quanto avvenuto poco prima.

Erroracci a cui fa seguito l'unico gol senza macchia della serata, segnato da Marko Arnautovic, nel lasso di tempo tra il 46' e il 60', quello in cui la squadra di Inzaghi ha trovato quest'anno 19 reti. La vittoria riporta così i nerazzurri a -1 dalla vetta.

Il successo sarebbe potuto essere più largo se l'Inter avesse sfruttato le occasioni create già nel primo tempo, la rovesciata di Barella e la traversa di Lautaro (il quotidiano non cita il palo di Carlos Augusto). Nella ripresa Palladino si è giocato la carta dei nuovi, ma non ha praticamente prodotto pericoli per Sommer. Ciò nonostante la squadra nerazzurra è sembrata giocare molto sui nervi, in un mese che tutti sanno essere cruciale per le sorti della stagione.