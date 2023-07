L'accelerata delle ultime ore dell'Inter per Lazar Samardzic trova oggi spazio sulle pagine di Tuttosport. L'Udinese valuta il centrocampista intorno ai 25 milioni e i nerazzurri hanno messo sul piatto un prestito con obbligo di riscatto a quota 15 milioni più l'inserimento di Giovanni Fabbian, valutato 10. "Il centrocampista classe 2003, reduce da un'ottima stagione in B con la Reggina - 36 gare e 8 gol -, è fra i giovani nerazzurri più richiesti, l'Inter non vorrebbe perderne il controllo, ma ha capito che per convincere l'Udinese a dargli Samardzic accettando determinate condizioni, deve sacrificare il suo gioiellino.

Al tempo stesso, però, Marotta e Ausilio non vogliono perdere completamente il controllo su Fabbian e, nel caso l'operazione andasse in porto, cercheranno di trovare con l'Udinese una formula, anche verbale, che permetta all'Inter di poter avere un'opzione per riprendere Fabbian in futuro", conferma il quotidiano.