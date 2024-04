Quella che si vedrà ai prossimi Europei sarà probabilmente una Ital-Inter. Sei giocatori, come spiega Tuttosport, che faranno parte della spedizione per il torneo continentale. In difesa Acerbi e Bastoni, sulle fasce Dimarco, a centrocampo Barella e Frattesi più il duttile Darmian, jolly apprezzato anche dal tecnico toscano.

Su tutti Frattesi è un caso particolare: panchinaro di lusso nel club, papabile titolare in maglia azzurra, con cui è stato spesso determinante anche nei gironi eliminatori.