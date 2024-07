Agoume si sta disimpegnando con grande ordine nell'inedito ruolo di perno centrale della difesa a tre in queste uscite estive, ma il suo destino resta lontano da Milano.

Come scrive anche Tuttosport, l'Inter continua a trattare per il ritorno al Siviglia del francese, già in Andalusia lo scorso anno in prestito, poi non diventato riscatto (troppi gli 8 milioni pattuiti). L’idea - si legge - è quella di valutare il cartellino tra i 3 e i 5 milioni più una sostanziosa percentuale sulla rivendita a favore del club nerazzurro.