Dopo il ko di giovedì scorso, l'Inter di Simone Inzaghi dovrà affrontare ancora la Fiorentina di Raffaele Palladino. Per la sfida di lunedì Inzaghi ripartirà dalla certezza Lautaro e secondo Tuttosport il compagno di reparto che lo affiancherà sarà molto probabilmente ancora Thuram. Ma secondo il quotidiano torinese la novità rispetto alla gara del Franchi sarà il ritorno di Nicolò Barella, "il più vivo fra i centrocampisti in questo periodo della stagione".

"Il tecnico confida poi di ritrovare maggiore solidità difensiva con il rientro di Pavard (per Bisseck) e il pieno recupero di Acerbi, che potrà dare il cambio - se non domani, nelle partite successive a De Vrij". L'olandese diventato imprescindibile, tornerà a poter rifiatare grazie alla staffetta che il rientrante Acerbi potrà servirgli. Da un olandese all'altro, anche lui imprescindibile nell'Inter di quest'anno, ma non contro la Fiorentina, avversario che Inzaghi dovrà affrontare senza Dumfries. L'ex PSV salterà la sfida contro i toscani per squalifica, e al suo posto ci sarà Darmian o Zalewski. "Servirebbe anche il miglior Dimarco sulla fascia opposta" suggerisce comprensibilmente TS, "ma il terzino mancino da giorni convive con l'influenza".