Una gabbia di quattro giocatori attorno a Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da Tuttosport, è questa la strategia preparata da Inzaghi in vista di Inter-Roma e del ritorno a San Siro dell'attaccante belga. Il tecnico nerazzurro conosce molto bene l'ex della partita, dopo i tanti allenamenti e le tante partitelle ad Appiano Gentile.

La marcatura a uomo sarà affidata ad Acerbi, tenuto a riposo in Champions League contro il Salisburgo. Il difensore azzurro nella passata stagione si è spesso allenato contro Lukaku. Ad aiutarlo ci penseranno Bastoni, centrale di sinistra, Calhanoglu, perno di centrocampo, e Mkhitaryan, mezzala sinistra. Lukaku agirà infatti nella zona di centrodestra dell'attacco giallorosso e Inzaghi vuole i raddoppi per evitare le sue progressioni palla a piede. Un po' come fatto ad Instabul qualche mese fa nella finale di Champions League con Haaland, mai lasciato solo nell'uno contro uno.