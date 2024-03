Luciano Spalletti, ct della nazionale italiana, è uno dei più arrabbiati per la china che ha preso il caso Acerbi-Juan Jesus. E' la tesi sostenuta oggi da Tuttosport, secondo cui è impensabile che in caso di condanna il difensore interista possa prendere parte agli Europei. La squalifica, se di dieci giornate, avrebbe tra l'altro un impatto anche sull'inizio del prossimo campionato, ma soprattutto sarebbe una tegola per l'Italia nella rassegna continentale.

La stessa Inter, se Chiné prenderà provvedimenti, potrebbe decidere di adottare la linea dura, anche se potrebbero esserci margini per ricomporre i cocci, magari tramite una campagna di sensibilizzazione sul razzismo.