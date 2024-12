Arrivano da Tuttosport le ultime novità riguardo alla situazione di Francesco Acerbi. In casa Inter la speranza è quella di recuperare il difensore centrale per il 28 dicembre nella sfida contro il Cagliari. Fuori causa al momento anche Pavard, per il quale si lavora in ottica Supercoppa Italiana, ma c'è il rischio di dover aspettare la gara successiva contro il Venezia.