Sono diversi i giocatori che hanno fatto molto bene contro il Napoli, ma uno in particolare aveva un compito complicato. A Francesco Acerbi toccava il capocannoniere di Serie A, Victor Osimhen. Se l'è cavata alla grande. E pensare che inizialmente il club non voleva spendere per un 34enne e che parte della tifoseria era contraria al suo arrivo (per un errore in Lazio-Milan dell'anno scorso).