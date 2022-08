Sono rimasti tre i nomi attorno ai quali gira il mercato dell' Inter per il rinforzo da aggiungere alla difesa. Come sottolinea Tuttosport , la scelta è ridotta a Akanji, Chalobah e Acerbi .

I nerazzurri, si legge, si sono avvicinati molto ad Acerbi, "o forse, sarebbe meglio dire che Acerbi si è avvicinato all’Inter". Il suo agente Federico Pastorello ha ottenuto da Lotito di potersi liberare in prestito con diritto di riscatto e non obbligo. Il difensore ha rinunciato alle mensilità di luglio e agosto, ma non c'è valutazione sull'entità del riscatto stesso e l'Inter non ritiene al momento il centrale un "piano A" per ragioni di età e di ingaggio (2,6 milioni contro 1,2 che prendeva Ranocchia). Il club si è cautelato andando avanti su Acerbi, con cui chiuderà se non riuscirà a centrare gli altri obiettivi.

Chalobah piace molto, ha qualità per essere un "vice Skriniar" (a quel punto i vice De Vrij sarebbero i titolari Skriniar e Bastoni) ma il Chelsea vorrebbe mandarlo a giocare dove può avere minuti. Akanji invece è praticamente fuori rosa ma il Borussia Dortmund chiede 15 milioni. Lo svizzero vorrebbe rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2023 e poi provare a liberarsi in prestito con diritto-obbligo di riscatto. I gialloneri ci stanno pensando.