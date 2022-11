La classifica di Transfermarkt sui giocatori più costosi del Mondiale evidenzia la distanza tra la Serie A e i top al mondo, per non parlare della nazionale. Come sottolinea oggi Tuttosport, infatti, il primo italiano è Nicolò Barella al trentanovesimo posto.

Fra i calciatori del nostro campionato, Leao batte tutti con un valore di 85 milioni di euro, davanti a Vlahovic (80) e Lautaro Martinez (75). Lukaku è a 55, la pari di Theo Hernandez e dietro Milinkovic-Savic (60).