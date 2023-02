Questione di opportunità. Come evidenzia La Repubblica , ieri Milan Skriniar non era né in panchina né in tribuna durante Inter-Atalanta di Coppa Italia, appena un'ora dopo la fine del mercato invernale. La spiegazione l'ha data Simone Inzaghi dopo la partita, ammettendo di aver preferito lasciarlo tranquillo.

Ma lo slovacco a sua volta ha scelto di non andare neanche allo stadio, per evitare probabili insulti e cori contro, in modo da non contribuire a gettare sale su una ferita fresca. Ha così visto la partita da casa, ma sa già che dal derby non potrà più assentarsi e dovrà rendersi disponibile al 100% dell'allenatore, che scenda in campo o vada solo in panchina.