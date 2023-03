"Inter-Juventus chiuderà la giornata ma lascerà comunque aperta una questione che ieri Inzaghi ha preso di petto, probabilmente anche a nome dei suoi colleghi, riferendosi a quell’asterisco che rende la classifica una questione in sospeso: «Quello che succederà sotto il profilo della giustizia lo vedremo, speriamo di scoprirlo presto perché le squadre che stanno lottando hanno bisogno di chiarezza». Sulla corsa per i posti in Champions, in effetti, grava un’incognita grande così: per come stanno le cose adesso, le quattro squadre in lizza (l’Atalanta al momento non la consideriamo, la vittoria di venerdì ha bisogno di altri riscontri) sanno che una sola di loro verrà tagliata fuori e questo chiaramente condiziona gli allenatori, i loro calcoli e le loro proiezioni". Lo spiega Repubblica prendendo spunto dalle dichiarazioni del tecnico nerazzurro alla vigilia della partita contro la Juventus.