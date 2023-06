"Nel mercato dei dispetti, l’ultimo graffio è quello dell’Inter". Questo l'incipit del pezzo di Repubblica che tratta anche del sorpasso last minute dei nerazzurri sul Milan per Marcus Thuram, 25enne svincolato dal Borussia Mönchengladbach è in arrivo a Milano a costo zero. E non è finita qui, perché il derby di mercato è acceso anche su Davide Frattesi.

"Il Milan sperava di consolarsi con Frattesi ma anche in questa partita i nerazzurri sono passati presto in vantaggio - assicura il quotidiano generalista -. Se l’agente del centrocampista del Sassuolo – lo stesso di Tonali – parla del ragazzo con i dirigenti milanisti, Frattesi non ha dubbi: preferisce l’Inter, per una questione di modulo (si vede meglio come mezzala del 3-5-2 di Simone Inzaghi) e di competitività. Insomma, anche questo derby, come quelli di Champions, sembra sorridere all’Inter".