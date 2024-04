L'avventura di Stefano Pioli sembra giunta al capolinea, a prescindere da quello che sarà l'esito del derby. Sull'allenatore del futuro, però, non emerge unità di intenti in dirigenza: stando alla ricostruzione di Repubblica, ad esempio, Lopetegui sarebbe stato contattato due volte contattato (si sussurra su input di Comolli), ma il sogno per ripartire è l'ex nerazzurro Antonio Conte.

Il salentino costa di più, ma è motivatissimo e "sogna di portare allo scudetto tutte e 3 le grandi del nord, dopo Juventus e Inter, e di duellare con Simone Inzaghi", si legge sul quotidiano generalista.