Anche Repubblica, come un po' tutti i quotidiani di oggi, evidenzia l'incrocio a San Siro tra Lautaro e Lukaku, passati in pochi mesi da grandi compagni e amici ad avversari e, per certi versi, nemici.

Ormai fuori dal campo l'argentino e il belga non si sentono più, ma oggi torneranno a incrociare gli sguardi: il giallorosso sarà tallonato da Acerbi, mentre il nerazzurro se la vedrà con Llorente. Rispetto alla Champions, Inzaghi rilancia dall’inizio Thuram, Barella e Dimarco.