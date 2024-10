Alla cronaca della partita di ieri sera tra Inter e Stella Rossa, il quotidiano La Repubblica aggiunge quello che è stato il backstage legato al 'contorno' della sfida, coi commenti dei fatti di cronaca delle ultime ore e del riverbero sulle emozioni dei tifosi presenti allo stadio: "Degli arresti che hanno azzerato i vertici della Curva Nord ci si è accorti soprattutto prima della partita, per l’accoglienza distratta al pullman della squadra, il cui arrivo al Meazza di solito viene salutato da cori e torce. E per le chiacchiere al Baretto, storico ritrovo degli ultrà interisti. C’è chi rimpiange la guida degli Irriducibili e chi immagina un ritorno della vecchia guardia del tifo, quella di Franco Caravita e Nino Ciccarelli, protagonisti di stagioni da cavalleria rusticana raccontate dal libro Il teppista. Dopo le intercettazioni e le manette, la successione è aperta". Successione che sarà definita con molta probabilità questa sera, in una riunione nel locale sotto il secondo anello verde.

Una questione che però sembra riguardare una minima fetta dei quasi 57mila presenti: "Il resto, curva compresa, si è goduto la partita cantando ed esultando. E che ha applaudito il ragazzino Andrija Maksimovic, stellina della squadra di Belgrado e probabile protagonista del mercato che verrà".