I nerazzurri vincono 4-3 al 95': "Fare tre gol in trasferta e non vincere. Il copione di Barcellona stava per ripetersi - scrive La Repubblica -. Che sarebbe stata una serata di forte emozioni, lo si capiva già dal colpo d'occhio del Franchi, strapieno nonostante gli inciampi della squadra di Italiano. I tifosi della Viola hanno accolto l'Inter con uno striscione che ricordava la resistenza di Firenze all'assedio degli Asburgo, tra il 1529 e il 1530: 'Giunto sulle nostre sponde il nemico getta scudo e spada e s'arrende'. Ma Carlo V, che fu costretto a ristabilire i Medici sul trono ducale, non poteva contare su Lautaro Martinez. Il Toro di Bahìa Blanca in pochi minuti ha ricordato ai nostalgici dei numeri di maglia dall'1 all'11 come mai, pur essendo di fatto un centravanti, ha il 10 sulle spalle".