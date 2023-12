"Il teorema di Inzaghi dice che il gioco è la via più bella verso il risultato". È l'incipit del pezzo di Repubblica, che nel day after di Inter-Udinese 4-0 definisce il primo tempo interista "semplicemente mostruoso", elencando alcuni numeri: 14 tiri di cui 6 nello specchio, 76% di possesso di possesso palla e il 94% di passaggi riusciti.

La squadra di Inzaghi ha ripetuto il copione delle ultime settimane rispondendo con una vittoria alla Juventus e riconquistando per la quinta volta la vetta. Anche nelle prossime due giornate la squadra di Allegri giocherà prima di quella di Inzaghi: Genoa-Juventus andrà in scena venerdì prossimo, mentre l’Inter scenderà in campo a Roma con la Lazio domenica sera. Poi i bianconeri faranno tappa a Frosinone di sabato 23, in anticipo (a livello di orario) rispetto al match di San Siro tra Inter e Lecce.