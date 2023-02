Ma non è tutto. Un'altra noia che accomuna i due club (non coinvolti) sono le vicende giudiziarie dell’azionista, nel caso dell’Inter, e dell’ex azionista, in quello del Milan. Dal tribunale di Hong Kong la China Construction Bank Asia avrebbe infatti chiesto 300 milioni di prestiti non onorati a Steven Zhang e punta a rifarsi «sui suoi beni in Italia... come i debiti che gli sono dovuti dall’Inter o le partecipazioni nell’Inter». Un’azione analoga sarebbe stata avviata a New York, con udienza civile fissata a Milano per il prossimo 8 marzo.

"Nello stesso palazzo, ma in procura, è aperto il fascicolo a carico di ignoti sulla cessione del Milan da parte di Elliott la scorsa estate, a partire da un esposto dell’ex socio di minoranza Blue Skye - aggiunge Repubblica -. L’ipotesi di lavoro dei pm è una presunta appropriazione indebita. Chi invece i soldi per il calcio continua a spenderli di propria iniziativa sono i tifosi: fra abbonamenti, biglietti e ospitality, l’Inter domani incasserà 5,8 milioni. Un record. Perché, nonostante tutto, quello di Milano resta il derby più bello del mondo. O almeno, i milanesi ne sono convinti".