Sono 161 i giocatori esodati della Serie A. Si tratta di calciatori che hanno una squadra, ma che non sarà quella della prossima stagione. L'edizione odierna di Repubblica si concentra sulla situazione, fornendo l'elenco: si va da Origi (Milan) a Correa (Inter), passando per Soulé (Juventus) e Shomurodov (Roma), Basic (Lazio), Amrabat (Fiorentina). Il quotidiano spiega che è la superficie nobile di un problema sommerso. entrando poi nel dettaglio: "Per evitare queste tipologie di situazioni la FIFA era intervenuta anni fa con un regolamento sui prestiti che aveva la finalità di ridurre il numero dei professionisti per contratto che però non diventeranno mai calciatori. La FIFA aveva proposto anche una riduzione graduale dei prestiti verso l'estero.

La regola non riguarda i trasferimenti interni e la FIFA tre anni fa aveva chiesto alle federazioni di adeguare il regolamento anche per i trasferimenti nazionali. La FIGC non l'ha fatto e avrà tempo fino al 1° luglio 2025, ma potrebbe aumentare il limite. Nel frattempo i professionisti aumentano, considerando le squadre U-23.