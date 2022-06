Il blitz londinese di Ausilio trova spazio anche sulle colonne de La Repubblica. Due le missioni principali del dirigente nerazzurro. La prima porta il nome di Romelu Lukaku, con l'Inter che sarebbe disposta a cedere Dumfries al Chelsea per riportare il belga in Italia. Sul fronte delle uscite resta forte il pressing del Tottenham di Conte su Bastoni, ma l'Inter preferirebbe cedere Skriniar e non l'azzurro.