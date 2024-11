Federico Dimarco è uno degli esterni più forti d'Europa. A dirlo è Repubblica, ma anche e soprattutto numeri e dati statistici. La centralità di Dimash nel gioco dei campioni d'Italia e di Simone Inzaghi passa dal lungo e duro lavoro fatto dall'esterno milanese proprio a Verona, dove questo pomeriggio "Inzaghi potrebbe chiedere di reggere la fascia sinistra, o più probabilmente di entrare a gara in corso, per puntellare il risultato o spaccare la partita". Compiti che all'esterno nerazzurro riescono benissimo, basti pensare all'assist per Cambiaso in Italia-Francia".

E proprio sull'esterno milanese il quotidiano romano sciorina qualche numero: "Dimarco è il giocatore che nelle prime dodici partite di campionato ha giocato più palloni nel terzo di campo offensivo ed è quarto fra i terzini nei cinque principali campionati europei": 32,65 i palloni palloni toccati negli ultimi 30 metri ogni 90 minuti. "Limitandosi alle big chance, nessun terzino in Europa serve altrettanti potenziali assist: 0,94 per ogni 90 minuti", numeri da trequartista e secondo i dati di Soccerment e riportati da Repubblica, "nel 2024/25 Dimarco è il primo giocatore in Europa per numero di cross - 6,46 ogni 90 minuti - secondo per cross riusciti, e primo fra i terzini per tiri dall'interno dell'area su azione".

Proprio per l'importanza dell'ex Hellas e per il peso che assume nei big match, Inzaghi potrebbe farlo rifiatare con la sua ex squadra "per almeno mezz'ora" così da risparmiarlo in vista del Lipsia. Discorso che vale anche per altri titolarissimi e difatti in attacco, al fianco di Thuram, Inzaghi ha pensato alla soluzione Correa e al posto dell'infortunato Calhanoglu, dovrebbe esserci Asllani. "A loro, il compito di portare a casa 3 punti mentre Milan e Juve lottano per sottrarsene a vicenda, e il Napoli incontra la sconosciuta Roma di Ranieri".