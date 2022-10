Anche Reppubblica sottolinea il clima rovente nel quale si troverà a dover giocare oggi l'Inter a Barcellona. "Tutto esaurito al Camp Nou. Questa è l’arena che attende oggi i nerazzurri, che dopo la vittoria per 1-0 a San Siro cercano un’ipoteca sulla qualificazione agli ottavi - si legge -. Il Barcellona, ancora infuriato per il mani non fischiato a Dumfries una settimana fa, ha invitato i supporter nerazzurri a non indossare maglie e sciarpe della loro squadra, al di fuori del settore ospiti". Occhio alla formazione: secondo il quotidiano, infatti, in mezzo al campo ci sarà Gagliardini e non Mkhitaryan, con Dzeko-Lautaro di punta.